Neuer Mitbewerber stellt sich bei Wahl in Rust

BVZ: Was war Ihr größter Erfolg der vergangenen Amtsperiode?

Gerold Stagl (SPÖ): Touristisch haben wir einige Akzente gesetzt: Etwa beim Zubau des Hotels am See oder dem neuen Gebäude am Gampingsplatz.. Bei Sozialthemen setzen wir auf das Jugend- und Pensionisten-Taxi, gratis Kindergarten, Heizkostenzuschuss und eine Förderung für das Semesterticket. Dazu kommen der neue Bauhof, Unterstützung für die neue Storchenstation und der Ankauf des Postgebäudes.

Georg Seiler (ÖVP): Wir waren die einzige Fraktion im Gemeinderat, die sich von vornherein gegen den Verkauf des Grundstückes am Stadthafen ausgesprochen hat und somit einen breite Diskussion zu diesem Thema ausgelöst hat, die dann in einer Bürgerinitiative gemündet hat. Den Erfolg der Bürgerinitiative beanspruche ich allerdings nicht für mich.

Christian Ries (FPÖ): Als Erfolg würde ich werten, dass ich beim Bürgermeister das Bewusstsein schärfen konnte, dass man als Bootsstegvermieter auch Pflichten hat. Außerdem haben wir in der letzten Gemeinderatssitzung am 4. August einen Antrag zur Auszahlung eines Schulstartgelds eingebracht, der einstimmig angenommen wurde und Ruster Eltern im Herbst entlasten wird.

Mario Horvath (FZR): Wir stellen uns erstmals der Gemeinderatas- und Bürgermeisterwahl.

Was sind Ihre Ziele für die kommende Periode?

SPÖ: Neben Straßen- und Kanalsanierungen stehen auch die Komplettsanierung des Schulgebäudes und des Friedhofs. Einen Schwerpunkt setzen wir auch auf den Ausbau des Wander- und Radwegnetzes. Hier sind Rastplätze und Baumpflanzungen geplant. Und natürlich die Gestaltung eines neuen Wohngebietes.

ÖVP: Unser zentrales Thema ist, dass die Bevölkerung besser und vor allem im Vorfeld in die Entscheidungsfindung eingebunden wird. Eine klare Kommunikation auf breiter Basis und nicht Einzelgespräche hinter verschlossener Tür führen hier zum Erfolg.

FPÖ: Ich denke in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sollte man das Hauptaugenmerk auf die Bürger lenken, denn Rust ist mehr als ein Tourismusstandort. Rust ist auch die Summe aller seiner Bürger. Mir fehlt das Engagement der Stadt für ältere Menschen, die daheim Pflege und Unterstützung brauchen.

FZR: Den Umweltschutz zu verbessern, Raumplanung neu denken und die Stadtentwicklung gemeinsam vorantreiben. Wir wollen einen nachhaltigen Tourismus weiterentwickeln, Rust lebenswerter gestalten, und demokratische Strukturen stärken. Dazu zählen Bürgerbeteiligung und Transparenz.

Wie soll Ihre Gemeinde leistbaren Wohnraum für junge Menschen schaffen?

SPÖ: Wir sind hier bereits in der Umsetzung: Wir kaufen Grundstücke und stellen sie um unter 80 Euro pro Quadratmeter Ruster Familien zur Verfügung. Auch die Nachfrage der Siedlungsgenossenschaften bezüglich Wohnbauprojekten ist ungebrochen hoch.

ÖVP: Da die Gemeinde derzeit keine Baugründe mehr zur Verfügung hat, wird eine Aufschließung von neuen Baugründen in nächster Zeit ein Thema werden. Im Vorfeld sollte aber ausgelotet werden, ob die Gemeinde nicht Maßnahmen setzten kann, die derzeit vorhandenen Baugründe zu mobilisieren

FPÖ: Das System wie wir es schon seit den 1980er Jahren in Rust haben, dass die Stadt landwirtschaftliche Flächen ankauft, umwidmet und zu annehmbaren Preisen Jungfamilien zur Verfügung stellt, ist ok und soll weiterverfolgt werden. Die unverbauten Bauplätze und Leerstände innerorts gehen aber allzu oft nicht an Einheimische.

FZR: : Ein Mittelweg zwischen der rasanten Flächenversiegelung und neuen Widmungen ist zu finden.

Was kann Ihre Gemeinde leisten, um das Ziel der Klimaneutralität zu unterstützen?

SPÖ: in großes Projekt ist hierbei unsere Teilnahme am e5-Programm. Dabei erhalten teilnehmende Gemeinden Hilfsmittel und Unterstützung, um die Energie- und Klimaschutzziele festzulegen und zu erreichen. Das beginnt bei der vermehrten Nutzung von erneuerbarer Energie und geht über den Austausch von Heizanlagen bis zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung. Auch PV-Anlagen auf Bauhof und Schule sind angedacht.

ÖVP: Die Freistadt Rust als einer der sonnenreichsten Ort ist prädestiniert für die Erzeugung von Strom mittels Photovoltaik. Die Gemeinde hat große Dachflächen, die derzeit noch ungenutzt sind. Der Gemeinderat einen von uns eingebrachten Antrag zur Gründung einer Energiegemeinschaft einstimmig beschlossen.

FPÖ: Ich habe auch beim Neubau des Bauhofs angeregt eine PV-Anlage am Dach zu errichten. Es wurde zwar vom Bürgermeister abgelehnt, ich sehe aber immer noch die Notwendigkeit PV-Anlagen auf geeigneten Dächern der Gemeinde zu errichten. Auch die Idee der Energiegemeinschaften gefällt mir gut. Wenn das Schilf des Sees dazu nutzbar ist, könnte ich mir auch Fernwärme als Energiequelle vorstellen.

FZR: Erneuerbare Energiegemeinschaft forcieren unter dem Aspekt der Bürgerbeteiligung. Prüfung einer Umrüstung der im Gemeindebesitz befindlichen Gebäude auf regenerative Energiesysteme.

