Start für neues Hornsteiner Jugendzentrum und Lerncafé

Im Generationenhaus Hornstein können „Kinder und Jugendliche ab sofort ihre Talente und Fähigkeiten durch bedürfnisorientierte Angebote ungezwungen entwickeln und entfalten“, freut sich die Gemeinde anlässlich des Betriebsstart im neuen Jugenzentrum und Lerncafé, dass die Gemeinde in Kooperation mit der Caritas Burgenland betreibt.

Das Angebot des Lerncafés richtet sich an Kinder zwischen sechs und 14 Jahren, Platz ist dabei für 15 Kids. Das Jugendzentrum richtet sich an eine ältere Altersgruppe, jene zwischen 14 und 20 Jahren - ansonsten eine oft vergessene Altersgruppe.

Foto: Marktgemeinde Hornstein

Neben der kostenlosen Unterstützung beim Lernen bietet das Lerncafé auch eine gemeinsame Jause, Freizeitaktivitäten und ein Beratungsangebot für Eltern.

„Mit dem Lerncafé und dem Jugendzentrum wollen wir hier ein besonderes Augenmerk auf unsere Jüngsten legen, um ihnen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Wir wollen jedes Kind auf die Bildungsreise mitnehmen“, lobte Caritas Direktorin Melanie Balaskovics bei der offiziellen Eröffnung am Mittwoch das Projekt. Krisen, Krieg und Teuerung hätten Armut und soziale Ausgrenzung für viele Menschen noch verschärft.

„Bildung ist die beste Armutsprävention“

Daher müsse man bei der Bildung ansetzen, so Balaskovics. „Gemeinsam haben wir hier einen Ort für Kinder und Jugendliche geschaffen, an dem sie jene Unterstützung und Förderung bekommen, die sie auch brauchen. Danke an Bürgermeister Christoph Wolf und der Gemeinde Hornstein für die gelungene Kooperation.“

Zufrieden mit der Synergie zwischen Gemeinde und Caritas ist auch der Ortschef Christoph Wolf: „Wir stellen Budgetmittel, Räumlichkeiten und Ausstattung zur Verfügung, bei der operativen Abwickeln setzen wir auf die Experten der Caritas“, so der Bürgermeister.

Foto: Marktgemeinde Hornstein, Peter Wagentristl

Die gesellschaftlichen Ursachen, die das Projekt notwendig machen, sind laut Caritas „kein Geld für Nachhilfestunden, ein niedriges Bildungsniveau der Eltern oder zu beengte Wohnverhältnisse. Eine frühe Förderung macht daher einen großen Unterschied.“

Caritas Lerncafés als Erfolgsprojekte

Derzeit besuchen 112 Kinder die Lerncafés an den Standorten Eisenstadt, Neusiedl am See, Oberwart, Güssing und Hornstein. Und die Nachfrage ist enorm. Alleine in Eisenstadt stehen 35 Kinder auf der Warteliste. In der Landeshauptstadt ist das Lerncafé von der neuen Stadtvilla zurück ins Caritas-Hauptquartier übersiedelt.

Die Kooperation zwischen der Gemeinde Hornstein und der Caritas Burgenland sei dabei „ein einzigartiges und ganzheitliches Angebot speziell für Jugendliche auf dem Weg zum Erwachsenwerden.“ Die offene Jugendarbeit - ein Service, bei dem sich sogar die Landeshauptstadt ein Scheibchen abschneiden könnte - loben Gemeinde und NGO als „ein niederschwelliges und freiwilliges Angebot zur gesellschaftlichen Integration und sozialer Teilhabe.“

Freiwillige Helfer sind dabei jederzeit willkommen: „Wenn Sie schon eine Stunde pro Woche regelmäßig Zeit haben, hilft das enorm“, hofft Balaskovics aus Mithilfe aus der Hornsteiner Bevölkerung.