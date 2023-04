SPÖ kontert Vorwürfe in Offenem Brief

Werbung

Es herrsche in der Siegendorfer Sozialdemokratie „Gedankengut vor, dass dem Niveau der FPÖ Niederösterreich sehr nahekommt“, kritisierte Jilli wörtlich, Mitglieder würden vor allem gegen einen beim Verein spielenden Kriegsflüchtling hetzen. Die SPÖ-Ortsgruppe wehrt sich nun gegen derartige Anschuldigungen und wendet sich in einem Offenen Brief an Ortsbevölkerung und Fußballfans.

Der Offene Brief im Wortlaut

Geschätzte SiegendorferInnen, liebe Fußballfans!

Die Ereignisse, Äußerungen und Berichte rund um den ASV Siegendorf haben dank bewusst gestreuter, falscherAussagen leider in den vergangenen Tagen einen negativen Höhepunkt erreicht. Nachdem anfänglich die Meinung seitens der SPÖ-Fraktion in Siegendorf vertreten wurde, derartige haltlose, teils unqualifizierte und herabwürdigende Aussagen nicht zu kommentieren, auch um weitere negative Berichterstattungen rund um den ASV Siegendorf fernzuhalten, erreichen die verbalen Entgleisungen nun Dimensionen, die einer klaren Korrektur und Abgrenzung bedürfen.

Es ist mehr als bedauerlich, dass nun das mehrmalige Vorbringen haltloserAnschuldigungen, persönlicher Diffamierungen und Beleidigungen durch den Präsidenten des ASV Siegendorf gegenüber einzelnen Personen und politischen Funktionären dazu genutzt wird, um von der Gemeinde Siegendorf finanzielle Mittel für den Spielbetrieb des ASV Siegendorf zu fordern. Zudem wurde auch vor ungeheuerlichen und vor allem falschen Vorwürfen betreffend rassistische Äußerungen – ein Gedankengut, das wir aufs Schärfste verurteilen –nicht Halt gemacht.

Es ist schockierend, miterleben zu müssen, dass versucht wird, unsere Grundwerte und die Integrität einzelner Personen und das seit vielen Jahrzehnten kollektive Miteinander in unserer Gemeinde durch derartige Aussagen zu beschädigen. Ebenso stellen wir hier unmissverständlich klar, dass weder am Fußballplatz noch in anderen Lebensbereichen unserer Gemeinschaft rassistische Äußerungen Platz haben und wir diese selbstverständlich aufs Schärfste verurteilen. Darüber hinaus halten wir alle Versuche, ein derartige Gedankengut mit der Ideologie und der DNA der Sozialdemokratie in Verbindungen zu bringen für einen bedauerlichen Versuch, persönliche Interessen einzelner Personen zu dienen.

Abseits der Ereignisse rund um den ASV Siegendorf lehnen wir den bedauerlichen Versuch des politischen Mitbewerbers, vertreten durch Herrn GR Jilli, die Diskussionen für das Wechseln politischen Kleingeldes zu nutzen, klar ab. Die unreflektierte Verbreitung von haltlosen und jeglicher Grundlage entbehrender Aussagen einzelner Personen, mit dem Ziel, diese kollektiv einer politischen Fraktion anzuheften, ist schäbig, untergriffig und stillos.

Die gesamte SPÖ-Fraktion distanziert sich nochmals klar von jeglicher Form rassistischer Äußerungen und lässt es gleichzeitig nicht zu, mit derartigen haltlosen Aussagen in Verbindung gebracht zu werden. Des Weiteren behalten sich die SPÖ-Ortsfraktion bzw. einzelne Funktionäre das Recht vor, gegen derartige Behauptungen auch rechtlich vorzugehen.

Herzlichst, Ihre SPÖ Siegendorf

