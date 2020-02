Keine Ermittlungen gegen ÖVP-Bürgermeister Bubich .

Gegen den Osliper Bürgermeister Stefan Bubich (ÖVP), der einen Bürger per Mail beschimpft hatte, wird es in der Causa keine Ermittlungen geben, bestätigte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Freitag gegenüber der APA einen Bericht des ORF Burgenland. Die Tatbestände des Amtsmissbrauchs und der Ehrenbeleidigung seien nicht erfüllt.