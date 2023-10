„Feel again“ feierte fünf Jahre Hoffnung schenken in Neufeld

Im Seehotel in Neufeld wurde am Abend des 12.10. das fünfjährige Bestehen des gemeinnützigen Vereins „feel again“ gefeiert. Man schrieb das Jahr 2018, als die Fotografin Birgit Machtinger und die Make Up Artist Catharina Flieger sich zusammenschlossen, um ein Projekt zu verwirklichen, mit dem sie seither sehr vielen Frauen etwas Unbezahlbares geschenkt haben: Hoffnung und Freude. „Feel again“ veranstaltet kostenlose Make Up-Kurse und Fotoshootings für krebskranke Frauen. Isolation, ungeahnte existenzielle Ängste und das Schwinden des Selbstwertgefühles - auch durch die meist sichtbaren Folgen einer Chemotherapie – treiben Erkrankte oft in einen Zustand der Hoffnungslosigkeit. Selbst für nahe Angehörige ist es sehr schwer, helfend einzugreifen.

Freundschaften fürs Leben

Bei „feel again“ versucht man, wenigstens für ein paar Stunden, den Betroffenen glückliche Momente zu schenken. Oft steht das Make Up selbst dabei gar nicht im Vordergrund. Es sind die Menschen, die dort einander treffen, die dasselbe Schicksal teilen, die ähnliche Ängste und Sorgen durchleben und daher Verständnis aufbringen. Es ist ein Austausch, der stattfindet – gemeinsames Lachen und auch Weinen - in Zeiten schwerster Not. Und es sind Freundschaften, die daraus resultieren, die nicht auf Oberflächlichkeit basieren, sondern tief aus dem Herzen kommen und daher vielleicht ein Leben lang andauern!

Birgit Machtinger und Catharina Flieger waren zu Tränen gerührt Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Als Draufgabe kommt man in den Genuss, von den Profis, die mittlerweile zu viert sind, geschminkt und fotografiert zu werden. Sich wieder als Frau zu fühlen, ein Selbstwertgefühl aufbauen, zu sehen, dass einem die Krankheit nicht die Schönheit genommen hat – selbst, wenn man das in dieser Situation glaubt. Denn Schönheit resultiert immer innen. Es sind das Strahlen und die Herzenswärme, die sie ausmachen – und ok, ok, man muss es zugeben – ein bisserl auch das Make Up.

Hilfe, die von Herzen kommt

An die 200 Gäste kamen, um gemeinsam zu feiern. Neben Unterstützern, Ärzten und Vertretern der Politik waren es vor allem die dankbaren Kursteilnehmerinnen von „feel again“, die den Abend zu dem machten, was er war: ein Party. Frei nach dem Motto: „Kennt man die Tiefen des Lebens, kann man die Höhen noch viel mehr genießen.“ Und das taten sie zu der fulminanten, großartigen Musik von Tina Well, für die es selbstverständlich war, ehrenamtlich aufzutreten. Auf einer restlos vollen Tanzfläche wurde ausgelassen bis in die Nacht gefeiert, gesungen und getanzt. Lebensfreude, Überschwang und Zusammengehörigkeitsgefühl verbanden zu einer vibrierenden „feel again“-Einheit, von der man dankbar war, Teil sein zu dürfen. Zur Stärkung durfte man sich am hervorragenden Buffet des Seehotels Neufeld bedienen, dessen Betreiber Jemill Wette mit seiner rechten Hand Zuzana Gajarska dem Team von „feel again“ stets unentgeltlich Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, Speis und Trank bei den Kursen beisteuern und für die Fünf-Jahres-Feier alles dafür getan haben, dass der Abend ein Erfolg wurde.

Das größte Dankeschön galt den Engeln von „feel again“: Birgit Machtinger, Catharina Flieger, Cornelia Seyer und Jagoschütz, die mit Herzblut und Empathie Hoffnung und ein paar schöne Stunden schenken, von denen man dann wieder zehren kann.