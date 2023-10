Jugendliche zu Jugendzentrum Eisenstadt befragt

Im Herbst 2021 mietete die Stadt ein Gebäude am Alten Stadttor an. Insgesamt stehen dort knapp 450 Quadratmeter mit großzügigem Innenhofes zur Verfügung. Das Gebäude hat etwa 250 Quadratmeter. „Das Jugendzentrum soll ein Ort der Zusammenkunft für Jugendliche unterschiedlichen Alters, Herkunft und Geschlecht sein. Es soll den Jugendlichen genügend Freiraum und Gelegenheiten zur Selbstständigkeitsförderung bieten“, so Bürgermeister Thomas Steiner.

Um die genaue Nutzung auch mit den Interessen der Jugendlichen abzugleichen, hat die Stadt im Sommer eine Umfrage durchgeführt.

Die Teilnehmer haben ein Durchschnittsalter von 14,3 Jahren, 95 Prozent gehen in die Schule und sind in Eisenstadt wohnhaft. Insgesamt haben 229 Jugendliche an der Umfrage teilgenommen, ein Drittel ist auch bereit sich persönlich zu engagieren und bei der Organisation von Events oder der Weiterentwicklung des Jugendzentrums mitzuwirken.

Steiner erklärt: „Dieses Angebot werden wir natürlich gerne annehmen. Sobald das Jugendzentrums-Team steht wird es ein Meet & Greet mit Gedankenaustausch mit den Jugendlichen geben.“

Das Jugendzentrum-Team wird aus einem Sozialarbeiter, einem administrativem Hauptverantwortlichem und Studenten, die unterstützend bei Bedarf eingesetzt werden.

Jugendgemeinderätin Sánchez Pöll erläutert die Details der Umfrage: „Im Vordergrund der Wünsche steht vor allem eine gemütliche Raumausstattung und eine entsprechende technische Infrastruktur wie Beamer oder Internet. Die Jugendlichen wollen das Zentrum vor allem für ein Jugendcafé (19 Prozent), gemeinsame Filmabende (18 Prozent) oder Spielabende (29 Prozent), aber auch für Workshops (27 Prozent) nutzen: Also das Interesse der Befragten liegt weniger bei Partys und bei Konzerten, mehr bei Gesprächen und entspannter Freizeitgestaltung. Ich finde es sehr wichtig, auch einen Raum für die 8 Prozent der Befragten zu schaffen, die sich Beratung bei Problemen in der Schule oder in der Familie wünschen.“