Charitypunsch. Am Samstag, 7. Dezember 2019, lädt Bürgermeister der Landeshauptstadt lädt gemeinsam mit dem Stadtheurigen Wein-Schwein zum Charitypunsch in die Hofpassage. Prominente verkaufen Biopunsch, Bioglühwein und heiße Tapas. Der Erlös geht an Licht ins Dunkel.

Märchen-Erlebnisumzug. Am Freitag, dem 13. Dezember, zieht ein musikalischer Korso um 17.30 Uhr vom Innenhof des Schlosses Esterházy über die Fußgängerzone bis zum Eisenstädter Rathaus, wo Amadeus Gewinnerin „DIE MAYERIN“ ein kleines Weihnachtskonzert geben wird. Märchenfiguren, leuchtende Engel, Feuerartisten und ein Chor

machen den Umzug zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Advent in der oberen Hauptstraße. Am 13. und 14. Dezember öffnen liebevoll restaurierte Bürgerhäuser mit ihrer stimmungsvollen Atmosphäre ihre Tore und bieten einen feinen, kleinen Adventmarkt in der Oberen Hauptstraße in Eisenstadt. Glühbier – Glühgin – Public Viewing – Genuss.

Advent im Turm. Am Samstag, 14. Dezember veranstaltet der Eisenstädter Seniorenbeirat im Pulverturm seinen traditionellen karitativen Adventmarkt. Es werden Lesungen, Musik und kulinarische Köstlichkeiten geboten, während Spenden für soziale Projekte in Eisenstadt gesammelt werden.

„Stille Nacht“ Singen. Am Sonntag, 22. Dezember, lädt Bürgermeister Thomas Steiner wieder alle Eisenstädter vor das Rathaus um gemeinsam Weihnachtslieder anzustimmen. Für jeden Teilnehmer dieses einzigartigen Chors, spendet die Stadt 1 Euro an Licht ins Dunkel.

Friedenslicht. Am Dienstag, 24. Dezember, bereits traditionell am Heiligen Abend, ist die Ausgabe des Friedenslichtes von Bethlehem durch die Freiwillige Feuerwehr Kleinhöflein, die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen und die Stadtfeuerwehr Eisenstadt. Sie verteilen zwischen 10 und 14 Uhr das Licht bei der Vereinshütte am Eisenstädter Christkindlmarkt. Die Spenden gehen zur Gänze an die Aktion „Licht ins Dunkel“.