59 Hinweise zum "Mordfall Rosi" nach "Aktenzeichen XY" .

Der Fund einer Frauenleiche im April 1993 in St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt) - in der Öffentlichkeit bekannt als "Fall Rosi" - ist am Mittwoch in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" thematisiert worden. Daraufhin gingen 59 Hinweise ein, wie Bundeskriminalamtssprecher Vincenz Kriegs-Au am Donnerstag berichtete.