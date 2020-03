Eisenstadt sperrt Allsportzentrum .

Wegen der Corona-Maßnahmen sperren in der Landeshauptstadt das Allsportzentrum, das Generationenzentrum, der E_Cube, der Indoorspielplatz und die Stadtbücherei. Der Stadtbus fährt aber weiter, auch das Kinderbetreuungsangebot in den Kindergärten bleibt für die Eltern, die in die Arbeit fahren müssen, aufrecht.