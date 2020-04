Erste Lockerungen nach Ostern in Eisenstadt .

In Eisenstadt kommt es ab Dienstag nach Ostern zu ersten Lockerungen von in der Coronakrise verfügten Maßnahmen. So nimmt der Stadtbus wieder seinen Betrieb auf, der Wochenmarkt findet statt und die Sperre des Schlossparks wird aufgehoben, teilte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) am Dienstag mit.