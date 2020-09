"Der Pflegeberuf ist mehr als ein Beruf und verlangt gerade in Krisenzeiten noch mehr ab", so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) am Sonntag per Aussendung.

Die Gutscheine im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro sollen in Eisenstädter Gastronomiebetrieben eingelöst werden können und in den nächsten Tagen an die Mitarbeiter von Caritas, Rotes Kreuz und Hilfswerk verteilt werden. "Die Gutscheine aus dem 300.000 Euro-Unterstützer-Paket sind nicht nur dazu da, der Gastronomie beim Restart zu helfen, sondern auch um besonderen Menschen eine besondere Freude zu machen", so Steiner.