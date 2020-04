Zsifkovics zeigte sich überzeugt, dass Europa vieles mehr machen hätte können. "Aber wer ist Europa? Europa sind wir alle. Jeder Staat", betonte der Bischof. Nun müsse Europa zeigen, dass es Werte wie Einheit und Solidarität auch wirklich lebt. "Das wird es brauchen, um wirtschaftlich wieder langsam auf die Beine zu kommen", hob der gebürtige Güssinger hervor.

Wie auch Kathpress in einer Aussendung berichtete, sah Zsifkovics in der aktuellen Corona-Krise die "Stunde der Hauskirche" gekommen. Der Glaube könne daheim in der kleinsten Familie oder - wenn man alleine ist - auch mithilfe der modernen Kommunikationsmittel gefeiert werden. Die Kirche begleite die Menschen in jeder Situation, in Trauer und Angst, aber auch in Freude. "Und jetzt wollen wir und können wir durch die Medien auch mit den Gläubigen verbunden sein und Nähe zusprechen", wurde der Bischof zitiert.