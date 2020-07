Der Kindergarten in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) bleibt deshalb bis auf Weiteres geschlossen, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Die Einrichtung werde derzeit desinfiziert.

Das Kind dürfte sich im familiären Umfeld angesteckt haben, auch seine Eltern wurden positiv auf Covid-19 getestet. Die Familie befindet sich laut dem Koordinationsstab in häuslicher Quarantäne. Die Kontaktpersonen des Kindes wurden ebenfalls unter häusliche Quarantäne gestellt und werden wie die neun Mitarbeiter des Kindergartens getestet. Das Kind habe die Einrichtung, in der diese Woche neun Kinder anwesend waren, zuletzt am Dienstag besucht, berichtete der Koordinationsstab.