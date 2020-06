Krankenhaus Eisenstadt lockert Besuchsverbot .

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt lockert das seit drei Monaten geltende Besuchsverbot. Im Prozess des stufenweisen Hochfahrens zum Normalbetrieb gelten ab Freitag neue Regelungen: Zugelassen ist ein Besucher pro Patient pro Tag, ab dem sechsten stationären Aufnahmetag, teilte das Spital am Dienstag in einer Aussendung mit.