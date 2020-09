Schanigärten in Eisenstadt auch im Winter erlaubt .

In der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt sind Schanigärten heuer auch im Winter erlaubt und gebührenfrei. In Zeiten der Corona-Pandemie sei diese Möglichkeit "für unsere Gastronomie sicherlich eine gute Alternative bzw. Ergänzung zum Indoor-Angebot", betonte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) am Montag.