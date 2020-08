Die Tests von 643 Kunden eines Wiener Neustädter Fitnesscenters haben drei positive Fälle ergeben. Diese Zahlen nannte der Sanitätsstab des Landes am Freitag. Die Einrichtung war von zwei positiv auf das Coronavirus getesteten Männern besucht worden. Auswertungen hinsichtlich eines weiteren Fitnessclubs waren im Gang.

717 Personen aus Wiener Neustadt und den Bezirken Wiener Neustadt, Neunkirchen, Baden, Bruck a. d. Leitha sowie aus den burgenländischen Bezirken Mattersburg, Eisenstadt, Eisenstadt-Umgebung und Oberpullendorf waren zu Testungen aufgerufen worden. Sie hatten in jenem Fitnessstudio trainiert, das auch die beiden nunmehr infizierten Männer, unter ihnen ein Kellner, an vier Tagen der vergangenen Woche besucht hatten.

Am Freitagabend bzw. in der Nacht auf Samstag sollten dem Sanitätsstab zufolge die Resultate der Proben vorliegen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in einem anderen Wiener Neustädter Fitnessstudio stehen. Diesbezüglich wurden am Mittwoch etwa 100 Personen zu Testungen aufgerufen, die Montagvormittag in der Einrichtung waren.