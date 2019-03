Als Veranstaltungsort für Lesungen, Yogaeinheiten, Häkelworkshops, Vorträge, Flohmärkte und Konzerte hat sich der „FreuRaum“ bereits seit Ende 2018 etabliert (die BVZ berichtete).

Nach der offiziellen Gründung als „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“ soll im Mai auch das Lokal des „FreuRaums“ eröffnet werden. Dafür werden noch Unterstützer gesucht.

Unterstützung. Brigitte Weber, Petra Hader, Anja Haider-Wallner, Robert Suchanek und Birgit Prochazka präsentieren Josef Hader. | ZVg

Mit 250 Euro kann man ein Scheibchen vom eigenen Café und Laden mit öko-sozialem Mehrwert erwerben. Um all das zu finanzieren, wird eine zusätzliche Crowdfunding-Aktion betrieben, so Obfrau Anja Haider-Waller: „So ein Umbau ist teuer und neben den Genossenschaftsanteilen helfen uns auch Kleinbeträge beim Crowdfunding oder etwas größere private Darlehen.“

Das Crowdfunding ist einem Gutscheinsystem nachempfunden. Die FreuPakete in vier Preiskategorien können später eins zu eins gegen Genuss und Kultur eingetauscht werden. Ein prominenter Untersstützer des „FreuRaums“ ist Kabarettist Josef Hader, der am 7. März im „FreuRaum“ liest. Die Teilnahme an der Lesung ist exklusiv über das Crowdfunding „FreuPaket“ XL möglich, für Genossenschafter auch über das „FreuPaket“ M.