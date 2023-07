Die „Mü„ wird klassisch

Vollbild

Marius Preda verzauberte sein Publikum Die erste Geigerin Meesung Hong Coleman und ihre Kolleginnen Wahre "Teufelsgeigerinnen"! Der Manager der Österreichisch-Ungarischen Haydnphilharmonie Geza Rhomberg war sichtlich zufrieden Joseph Haydns Klavierkonzert in D-Dur am Cymbalon Bravo Maestro! Kunstsinnige unter sich: Helga Riedl, Irmgard Manhart, Isolde und Rudi Morawitz Michaela Schurhaufer, Gerda Braun und Irene Heigl warteten gespannt auf die pannonischen Klänge Thomas Schreiner, Wolfgang und Evi Feil und Bina Knaus in froher Einstimmung Die Geigerinnen hatten sichtlich Freude bei der Arbeit Marius Preda bedankte sich galant bei seiner ersten Geiegrin Meesun Hong Coleman Die Musikgötter von morgen - im Moment vollenden sie beim Geigenstudium ihr Können Glücksgefühle nach einem künstlerischen Meisterwerk

