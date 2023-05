Idylle am Fuße des Leithabergs

In Donnerskirchen muss sich niemandem langweilen: Kulinarisch und kulturell hat die Gemeinde für jeden Geschmack etwas passendes zu bieten - von der Kräuterwanderung bis zur Weinverkostung hat die Gemeinde viel zu bieten.

Die Gemeinde Donnerskirchen bietet ihren Besuchern eine Fülle an kulturellen und kulinarischen Highlights sowie Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung. Die malerische Landschaft der Region lädt zu Wanderungen und Radtouren ein und zahlreiche Weingüter bieten Gelegenheit, die hervorragenden Donnerskirchner Weine zu verkosten.

Kulinarische Highlights mit Weinbegleitung

Für Feinschmecker bietet Donnerskirchen eine Vielzahl an kulinarischen Erlebnissen. Ein Highlight in Donnerskirchen ist der Verein Kunstgenuss am Leithaberg als kultureller Leckerbissen. Der Kirschblütenweg beginnt in Donnerskirchen und führt entlang der Weingarten an den Hängen des Leithagebirges. Sowohl Hobby-Radler, als auch für sportliche Enthusiasten kommen dank des bestens ausgebauten Radwegenetzes voll auf ihre Kosten.

Prost. Bei der größten Party Donnerskrichens, dem Kirschencocktail, dreht sich alles um das namensgebende Likör. Foto: Wagentristl

„Wir freuen uns, Besuchern aus aller Welt unsere Region zeigen zu dürfen und ihnen unvergessliche Erlebnisse zu bieten“, wirbt Bürgermeister Johannes Mezgolits für seine Gemeinde: „Ob Kultur, Kulinarik, Wandern oder Radfahren – in Donnerskirchen gibt es für jeden etwas zu entdecken.“

Das Sonnenwaldbad Donnerskirchen ist ein wunderbarer Ort für alle, um das warme Wetter und das kühle Nass zu genießen. Es ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen und ein großartiger Ort, um sich an einem heißen Sommertag abzukühlen. Es trägt dazu bei, die Sommertage in Donnerskirchen unvergesslich zu machen.

Auch der Campingsplatz kommt bei den Besuchern gut an. Geöffnet ist das Sonnenwaldbad Mai bis September, täglich von 9 bis 19 Uhr - ab 17 Uhr bei freiem Eintritt. Wer die Schönheit und Vielfalt der Region selbst erleben möchte, ist herzlich eingeladen, sich von der einzigartigen Atmosphäre Donnerskirchens verzaubern zu lassen.

Das Sonnenwaldbad in Donnerskirchen ist bei Einheimischen wie Touristen gleichermaßen beliebt - besonders an heißen Sommertagen. Foto: zVg

