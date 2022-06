Unter den Kirschbäumen

Im vergangenen Jahr startete in Donnerskirchen ein innovatives CarSharing-Projekt (übersetzt: „Autoteilen-Projekt“). „Den neuen Skoda Fabia, der am Hauptplatz stationiert ist, kann man übers Wochenende, am Feierabend oder stundenweise mieten“, so Bürgermeister Johannes Mezgolits (ÖVP).

Ziel ist, ein Netz von individuellen Fahrzeugen für die Bevölkerung und Touristen zu bieten. Pro Stunde zahlt man 4,40 und pro gefahrenem Kilometer 0,30 Euro. Der Standort wurde gewählt, da er sich in der Nähe der Wohnungen der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) befindet.

IBike. Online einfach unter buchen und beim Sonnenwaldbad abholen und zurückgeben. Foto: BVZ

Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist, kann sich nach ähnlichem Schema beim Sonnenwaldbad ein Rad mieten. Und nicht nur irgendeines, sondern ein topmodernes E-Bikes der Marke Haibike. Die Elektro-Unterstützung der E-Bikes ist individuell und per Knopfdruck einstellbar. So kann man Leistungsunterschiede zwischen den Fahrern locker ausgleichen und erreicht sein Ziel ohne Motorenlärm.