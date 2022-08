Werbung

Oggau liegt am Fuß des Ruster Hügellandes und am Rand des Neusiedler Sees in 130 m Meereshöhe. Der Oggauer Hotter zählt zu den größten des östlichsten Bundeslandes Österreichs. Mit einer Gesamtfläche von 52,19 Quadratkilometern rangiert Oggau an erster Stelle unter den Gemeinden im Bezirk Eisenstadt und an fünfter im Burgenland.

Die höchste Erhebung auf Oggauer Hotter, der Seeberg, erreicht eine Höhe von 211 Metern über der Adria und wird von einem Gipfelkreuz markiert. Die tiefste Stelle ist der Neusiedler See mit 115 Metern.

Denn dein Wein sprüht Feuergarben. Rot und gold vom Seenstrand: Rot und gold glüh’n die Farben; Oggau, dir im Burgenland! Refrain des Oggauer Heimatliedes

Fruchtbare Böden und das pannonische Klima bieten beste Voraussetzungen für die hauptsächlich agrarische Nutzung der Flächen rund um Oggau.

Oggau ist eine uralte Siedlung, deren Gräberfunde – angefangen von der Jungsteinzeit über die Bronze-, Hallstatt-, Kelten-, Römerzeit bis hin zur Völkerwanderung – auf eine sehr frühe Anwesenheit von Menschen hinweisen.

Die Besiedlung dauerte auch während des frühen Mittelalters und der ersten deutschen Kolonialisierung an. Eine ruhigere Entwicklung begann mit der Neuzeit ab dem Jahre 1500. Die Türkenzeit (17 Jh.) hinterließ blutige Spuren. Die Reste einer alten Befestigungsmauer künden davon, dass sich die Ortsbevölkerung gegen mannigfache Überfälle schützen musste. Die Kuruzzeneinfälle sowie der Erste und Zweite Weltkrieg verlangten von der Bevölkerung abermals ihre Tribute.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann eine rasante infrastrukturelle Entwicklung. 1994 feierte Oggau aufgrund der erstmaligen urkundlichen Erwähnung 1344 sein 650-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass wurde Oggau zur Marktgemeinde erhoben und der Ortsname auf „Oggau am Neusiedler See“ erweitert.

„I mog Oggau“ — das ist nicht nur der Werbespruch der Gemeinde, Oggau liefert Einheimischen und Touristen auch viele Gründe, gemocht zu werden.

Vom gemütlichen Picknick in den, über die Abkühlung im Freibad oder auch im kühlen Gemeindeweinkeller und den zahlreichen Weinbau- und Gastronomiebetrieben im Ort — in Oggau finden Gäste aus nah und fern das passende Angebot. Auch kulinarisch kommt in Oggau jeder Geschmack auf seine Kosten, natürlich mit der passenden Weinbegleitung.

