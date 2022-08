Idyllisch leben in der Naturparkgemeinde

Werbung

Die Kulturlandschaft zwischen Neusiedler See und Leithagebirge bringt nicht nur preisgekrönte Wein- und Kirschspezialitäten hervor, sie bietet vor allem auch zahlreichen Insektenarten einen abwechslungsreichen Lebensraum.

Wer in den Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge kommt, durchwandert in nur kurzer Zeit ganz dicht beieinander verschiedenste Lebensräume. An den Hängen des Leithagebirges schmiegen sich Wein- und Obstgärten sowie brachliegende Wiesenflächen, die sich als ökologisch wertvolle Trockenrasen entpuppen. Dort wo die Landschaft flacher wird, verlaufen sich fruchtbare Felder im Seevorgelände oder in wechselfeuchten Salzwiesen, ehe das Schilf den See ankündigt.

Insekten finden sich überall im Naturpark: im Wald ebenso wie im Schilf, auf Trockenrasen wie in den Steinbrüchen oder Kirschsortengärten.

Lebensbereich für unzählige Tiere

Sie offenbaren sich häufig erst auf den zweiten Blick, da viele so winzig sind, dass es eines scharfen Auges bedarf. Jedes von ihnen erfüllt in der Natur eine Funktion - „nutzlose“ gibt es nicht, selbst wenn sie noch so klein oder lästig sind, nehmen sie in der Nahrungskette ihr Plätzchen ein.

Im Frühjahr wurden in den Kirschsortengärten der fünf Naturparkgemeinden Trockensteinmauern für Eidechsen und andere Kleintiere errichtet. Vor einigen Jahre wurde zum Erhalt alter, regionstypischer Kirschsorten in jeder Gemeinde ein Obstgarten angelegt. Die Mauern für Eidechsen und Co. tragen zur Förderung der Artenvielfalt bei.

Gemeinsam mit den Schülern der 3B von der Naturparkschule MS Purbach hat die Gemeinde einen Biodiversitätsgarten gestaltet. Im Zuge dessen wurde eine Biodiversitätshecke mit regionalen Gehölzarten errichtet. Darin finden viele Tiere Lebensraum und Schutz. Außerdem wurde eine Blühfläche angelegt, an der sich dann im Sommer Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten erfreuen können. Als dritte Maßnahme wurde mit tatkräftiger Unterstützung der Schüler eine Käferburg angelegt.

Abgestorbenes Holz dient als Kinderstube für Käferlarven und bietet Rückzugsraum für viele Käferarten – auch der seltene und geschützte Hirschkäfer kann davon profitieren.

Die Sensibilisierung der Jüngsten in unserer Gesellschaft für den Wert von Naturlebensräumen sowie das Erleben kreativer oder forschender Tätigkeit in der Natur ist von unschätzbarem Wert.

Naturerziehung startet schon im Kindesalter

Deshalb wurde vom Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge eine neue Broschüre „Entdecke den Naturpark“ entwickelt, die jedes Volksschulkind der fünf Naturparkgemeinden erhält. Darin werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern den Naturpark auf kindgerechte, sanfte, entdeckende, kreative und erlebnisorientierte Weise gemeinsam erforschen können.

Entgeltliche Einschaltung

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.