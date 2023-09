Viel Grund für Feiern in der Storchenstadt

Zum siebten Mal bietet das Gans Burgenland Genuss Festival die Möglichkeit, sich durch die pikanten, würzigen, süßen, festen, flüssigen, gebratenen, gebackenen oder gerösteten Gaumenschmeichler des Landes zu kosten.

Feinspitze zieht es an diesem Herbst-Wochenende nach Rust, denn der ganze Ort atmet Kultur und Tradition in unterschiedlicher Ausprägung. Vor allem kulinarisch – neben Gansl-Spezialitäten werden auch Leckerbissen aus allen Teilen des Landes angeboten – entweder beim Genussmarkt am Rathausplatz und Conradplatz oder in den gastfreundlichen Lokalen im Ort. Winzer und Produzenten warten mit Erlesenem aus Küche und Keller auf. Kosten und schmecken Sie sich durch die knusprig gebratenen, gerösteten, gekochten, gebackenen und flüssigen Gaumenschmeichler des Burgenlands.

Ein Fest bei dem die Gans, der Genuss, die Kultur und die Tradition im Mittelpunkt stehen. Schließlich ist die Gans rund um Martini quasi das Wappentier des Burgenlandes.

Für vinophile Gäste in Rust ist „Ruster Herbst Zeitlos“ immer ein Highlight im Eventkalender. In den Kellern und Höfen der Ruster Winzerbetriebe können am 3. und 4. November heimische Schmankerl verkostet werden. Die Ruster Winzer stehen den Gästen dabei mit viel Fachwissen zur Stelle.

Am 17. November startet dann die beliebte Adventmeile. In den malerischen Bürgerhäusern finden Sie exquisite und feine Weihnachtsmärkte. Diverse Veranstaltungen und Konzerte runden das Programm ab. Entfliehen Sie dem Weihnachtsstress für ein paar Stunden. Die Adventmeile öffnet immer Freitags bis Sonntags ab 14 Uhr.