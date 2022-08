Ein „gutes Pflaster“ zum Wohnen

Kinderkrippe, bald zwei Kindergärten, eine Volksschule, eine Mittelschule – das Thema Bildung nimmt in der Gemeinde einen zentralen Stellenwert ein. Rund 500 Kinder wurden zuletzt an den diversen Einrichtungen unterrichtet und betreut.

Als nächster Puzzlestein steht nun die Modernisierung der Volksschule an. Das Mitte der 1920er-Jahre erbaute Gebäude ist in die Jahre gekommen und soll umfassend saniert werden. Damit begonnen werden soll mit Fertigstellung des angrenzenden zweiten Kindergartens „im November oder Dezember“, dann habe man auch eine Ausweichmöglichkeit für die Volksschüler, betont Bürgermeisterin Rita Stenger (SPÖ). Die Arbeiten an der Volksschule sollen bis Schulbeginn 2023 abgeschlossen sein. Mit der ebenfalls angrenzenden Mittelschule entstehe hier ein moderner Bildungscampus, zeigt sich Stenger, selbst Pädagogin, stolz.

Eine Neuerung bereits mit dem heurigen Herbst gibt es das Betreuungsangebot im Kindergarten betreffend, an Freitagen wird es von 14 auf 17 Uhr erweitert, „um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestmöglich zu gewährleisten“, so die Ortschefin.