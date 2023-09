Langfristig medizinisch top versorgt!

Siegendorf Wien-Nähe, eine gute Nahversorgung wie auch Infrastruktur, ein Schulzentrum und nicht zuletzt eine gerade in Zeiten des Ärztemangels oft nicht alltägliche, breit aufgestellte Gesundheitsversorgung – als Ort mit Lebensqualität erfreut sich die 3.200 Einwohner-Gemeinde bei Einheimischen wie auch „Zuagroasten“ weiterhin großer Beliebtheit.

Dem stetigen Zuzug, aber auch einer immer älter werdenden Gesellschaft gelte es auch künftig Rechnung zu tragen, gibt Bürgermeisterin Rita Stenger zu bedenken: „Gesundheit ist zweifelsohne unser wichtigstes Gut. Gerade für eine prosperierende Gemeinde wie unsere ist eine langfristige Sicherstellung der medizinischen Versorgung von großer Wichtigkeit!“

Einen wesentlichen Beitrag dazu soll die derzeit in Bau befindliche neue Ordination für die Allgemeinmedizinerin Waltraud Jagnjic im alten Raiffeisengebäude leisten. Künftig wird sie nun mit rund 160 Quadratmetern viel mehr Platz und vor allem auch einen größeren Warteraum zur Verfügung haben“, freut sich Stenger: „Wir wollen damit auch die Ansiedlung zukünftiger Fachärztinnen und Fachärzte forcieren, die Räume außerhalb der Ordinationszeiten nutzen könnten. Für die bisherige Arztpraxis von Dr. Jagnjic gibt es übrigens auch schon einen Interessenten und zwar für ein physiotherapeutisches Angebot.“ Die Arbeiten für die neue Ordination sollen demnächst abgeschlossen sein.

Zwei Praktische Ärzte im Ortskern

Wie auch die Ordination der zweiten Praktischen Ärztin im Ort, Christine Endredi-Kitzinger, die Anfang 2020 von Daniel Bidner übernommen hat, sei nun auch jene von Waltraud Jagnjic „auf dem neuesten Stand.“ Dass eine Gemeinde von gleich zwei Praktischen Ärzten – „noch dazu künftig beide mitten im Ortskern“ – profitieren könne, sei „keine Selbstverständlichkeit, wir sind froh mit beiden Ärztinnen verlässliche Partnerinnen zu haben“, hebt die Bürgermeisterin hervor. Nicht zu vergessen der Dritte im Bunde: Zahnarzt Stefan Steinhofer ordiniert in unmittelbarer Nähe.

Abgerundet wird die medizinische Versorgung außerdem durch eine Apotheke und „wir können auch noch auf fünf First Responder, 13 Defibrillatoren, diverse Therapieangebote, mehreren Turngruppen und nicht zu vergessen unsere Ortsgruppe, Gesundes Dorf‘ verweisen. Wir sind also, was den Bereich Gesundheit betrifft, wirklich gut aufgestellt“, zeigt sich Stenger stolz.