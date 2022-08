See und mehr

Werbung

Das parkartige Gelände der naturnahen Badeanlage am Steinbrunner See erfreut alle Jahre seine Anwohner und Tagesgäste. Ob am Seeufer, am erweiterten Spielplatz oder auf der Terrasse des neuen Seerestaurants „Lakeside“, hier gibt es fast für alle etwas zur Erholung. „Seit ich Bürgermeister bin, habe ich neben all den notwendigen Pflegearbeiten immer auch darauf geschaut, dass wir auch Erneuerung und Verbesserung schaffen“, so Thomas Kittelmann. Der Steg wurde schon vor vier Jahren repariert. Die Uferbefestigung am ehemaligen Steinkohlebergwerk wurde 2021 erneuert und heuer haben wir die oben offene Spundwand mit einem terrassenartigen Holzdeck versehen, das an Badetagen zum Verweilen in der Sonne oder an kühleren Tagen zum Promenieren einlädt.

Bade- und Strandbereich wurden neu gestaltet

Am Nordufer wurde der Einstieg ins Wasser flacher gestaltet und um eine neue lange Sitzgelegenheit erweitert. Für die Sicherheit habe ich mir mit meinem Team auch Gedanken gemacht und einen Defibrillator beim Eingang des Restaurants „Lakeside“ sowie im Uferbereich neben dem Kinderspielplatz eine Notrufsäule installieren lassen, die über eine Wurf-Rettungsboje zusätzlich zu den Rettungsringen verfügt.

„Beim Seegelände sind wir aber erst am Anfang der Maßnahmen. Die idyllische Anlage wird sukzessive an zeitgemäße Standards angepasst und modernisiert werden“, erklärt Bürgermeister Thomas Kittelmann. Er stellt sich bei den Gemeinderatswahlen am 2. Oktober nicht mehr der Wahl und zieht nun Bilanz über seine Amtszeit.

Bei der Sanitär-Hygiene ist der erste Schritt gemacht worden. Im unmittelbaren Badegelände sind nun zwei wasserfreie Klosetts, eines davon barrierefrei, von dem innovativen Unternehmen „Öklo“ aufgestellt. Diese brauchen weder Wasser, noch produzieren sie Abwasser, die Überbleibsel werden abgeholt und fachgerecht kompostiert. Damit soll auch ein Beitrag für die Umwelt geleistet werden.

An all diesen umfangreichen Tätigkeiten - und noch vielen anderen hier nicht erwähnten - kann man sehen, dass Steinbrunn in den letzten fünf Jahren wieder zum Erblühen gebracht wurde.

Viele Ideen und viele Maßnahmen brauchen auch viele Euros, sagt Bürgermeister Thomas Kittelmann. Bei allen Dingen kann man sich immer nur nach der Decke strecken, aber bei stetigem Weiterdenken und mit neuen Ideen hat Steinbrunn noch eine großartige Zukunft vor sich, ist Noch-Bürgermeister Kittelmann überzeugt.

Entgeltliche Einschaltung

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.