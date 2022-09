Lebenswert für Groß & Klein

Die Infrastruktur der Gemeinde wächst und wächst. Und das in vielerlei Hinsicht: Da wäre die für die Landwirtschaft so wichtige Sanierung des Güterwegnetzes und einiger Gemeinde-Straßen, wie der Weingartenweg, die Gringertgasse, Kreuzung Kreuzäckerweg/Lorettostrasse, Gartengasse, Mittelberggasse sowie Am Minibach.

Auch bei der ökologischen Infrastruktur tat sich einiges: Viele Gehsteige wurden saniert, Bushaltestellen wurden nachhaltig als Holzbau gebaut, mit dem Wasserleitungsverband wurde ein Brunnen errichtet und und ein mit Experten erstellter Baumkataster beinhaltet einen umfassenden Plan zur Baumpflege in der Gemeinde.

Zu einer modernen Infrastruktur gehört aber ich die Informatik, derzeit wird der Glasfaserausbau in Kooperation mit A1 forciert. „Am Ende soll im ganzen Ort jedem Haushalt eine entsprechende Internetbandbreite zu Verfügung stehen. Wir haben in der Pandemie gesehen, wie wichtig das ist – Schlagwort HomeOffice“, erklärt Bürgermeister Ernst Edelmann die Hintergründe.