Daheim in Zagersdorf: Neuer Lebensraum, gesundes Wachstum

ZagersdorfSeit den 2000er Jahren steigt die Bevölkerungsanzahl ununterbrochen an und ist seither um rund 250 Personen gestiegen. Das sind im Durchschnitt mehr als elf neue Zagersdorferinnen und Zagersdorfer jährlich. Rund 150 davon entfallen alleine auf die letzten beiden Jahre. Gemessen am aktuell 1.147 Personen umfassenden Bevölkerungsstand hat Zagersdorf seit 2001 mehr als 13 Prozent an Gemeindebevölkerung zugelegt. „Uns ist es wichtig, gesund zu wachsen. So, dass die Infrastruktur mit dem Bevölkerungsanstieg mitkann und unsere hohe Lebensqualität gewahrt bleibt“, erklärt Bürgermeister Ivan Grujic.

Die neue Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr ist ebenso auf kluges Wachstum ausgerichtet, wie das umfassende Verkehrs- und Mobilitätskonzept der Gemeinde, die Kapazitäten des künftigen Begegnungsortes beziehungsweise Gemeindegasthauses und die Investitionen in die Jugend sowie in eine energiesichere Zukunft. Auch die Bauten, die in Zagersdorf entstehen, sollen sich ins Dorfbild einfügen.

Ein Beispiel dafür sind drei neue Doppelhaushälften, die in Zukunft sechs Wohneinheiten mit Gärten, Luftwärmepumpen, Photovoltaikanlagen und Lüftungseinrichtungen beheimaten sollen. Angepasst an das bestehende Gelände in der Gartengasse werden die Häuser, mit Grundstücksflächen zwischen rund 230 und 300 m², auf unterschiedlichen Niveaus errichtet und mit Böschungen versehen. Umgesetzt wird das Projekt von der Neue Eisenstädter – Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgesellschaft, die hohe Lebensqualität, modernen Wohnkomfort und leistbare Preise verspricht.