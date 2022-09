Unterwegs zu noch mehr Lebensqualität

In den vergangenen Jahren seien in Zagersdorf „sehr viele Wohnungen“ gebaut worden, was auch einiges an Zuzug in die Gemeinde mit sich gebracht habe, so Bürgermeister Ivan Grujic (SPÖ). Nicht zuletzt deshalb habe man heuer etwa einen starken Jahrgang mit elf Tafelklasslern: „Nächstes Jahr werden es sogar 13 sein, danach fällt die Zahl aber wieder.“

In Bezug auf die Notwendigkeit einer Kinderkrippe gelte es daher, die Entwicklung der Geburtenrate genau zu beobachten. „Wenn aber der Bedarf groß genug sein sollte, dann ist unser Ziel, eine Kinderkrippe bis 2030 zu installieren“, betont der Ortschef: „Schließlich sind in Zeiten wie diesen Mütter oft gezwungen, möglichst rasch wieder in das Berufsleben einzusteigen.“ Die Vorbereitungen für eine etwaige Kinderkrippe seien jedenfalls mittlerweile angelaufen, es gelte nun einmal, die Platzfrage zu klären, schildert Grujic: „Wir prüfen gerade am Standort, ob dieser noch erweiterbar ist. Falls nicht, bin ich auch in Verhandlungen mit einer Familie.“

Außerdem soll auch der Kinderspielplatz beim Teich neu gestaltet werden – „mit mehr Platz fürs Spielen und Sitzgelegenheiten für die Eltern.“

Und was vor allem die Jugend im Ort freuen dürfte: „Wir werden ein öffentliches WLAN einrichten.“