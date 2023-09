Dank und Anerkennung Empfang für die besten Jugendfeuerwehr-Mannschaften des Landes

Feuerwehr-Mädchengruppe Baumgarten-Schattendorf Foto: LMS Burgenland, Landesmedienservice/Siess

D ie erfolgreichsten Mannschaften der burgenländischen Jugendfeuerwehren wurden im Rahmen eines Empfangs im Landesfeuerwehrkommando in Eisenstadt im Beisein von Feuerwehrreferent Landesrat Heinrich Dorner für ihre Leistungen geehrt. Die fünf Wettkampfgruppen aus Schattendorf-Baumgarten (Mädchen-Bewerb Platz 4), Pinkafeld (21. Platz), Steinberg (24.), Winden am See (25.) und Weiden am See (30. Platz) vertraten das Burgenland im August beim 24. Bundesfeuerwehrleistungsbewerb in Lienz.