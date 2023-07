Michael Pimiskern und sein „Achter“

Slotcarrennen ... Spät nachts in der Mü-Bar im Csello lauschte ich belustigt einem Gespräch. Zwei Männer unterhielten sich angeregt über ihr Hobby. Es ging um die kleinen elektrischen Autos, die man mittels Handsteuerung über Schienen im Kreis fahren lässt. Nachsichtig lächelte ich (nicht nur in mich hinein) und dachte: „Das Kind im Manne ...“ Die Begeisterung der beiden war aber so ansteckend, dass mein journalistischer Spürsinn geweckt wurde. Ausprobieren muss man ja (fast) alles. Nun ja - der eine der beiden Herren war der von uns allen geschätzte ORF-Burgenland-Moderator Michael Pimiskern, der andere war Christian Lackinger - Lucky Dean Luciano. Also verdonnerte ich Michael Pimiskern zu einer „Homestory“.

Welcher „Schlitten“ darf es sein?

Da ich Michael als lieben Menschen und eloquenten Gesprächspartner sehr schätze, dachte ich mir schon, dass der Abend unterhaltsam wird, aber mit dem Erlebten habe ich nicht gerechnet. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass meine Vermutungen in die Richtung gingen, dass Michael und ich am Boden vor einer kleinen Bahn sitzen werden und wir den kleinen Autos zuschauen werden, wie sie ihre Kurven entlangrollen. Beim Betreten des Kellerraumes staunte ich nicht schlecht: vor mir lag eine Rennbahn, die alle Stücke spielte. 31 Meter Länge. Sprachlosigkeit zeichnet mich normalerweise ja nicht aus, aber nun ja ... Meine Sprache fand ich aber schnell wieder und nun wollte ich es ausprobieren. Irgendwie ging eine magische Anziehungskraft von diesem Riesending aus. Jetzt kam der schönste Teil: ich durfte wählen zwischen etwa 140 Autos. Sehr schnell entschied ich mich für die Dodge Viper (ENDLICH!). Dunkelblau war sie mit zwei weißen Mittelstreifen. Michael entschied sich für einen Renault. Ha! Das versprach ein Rennen zu werden! Er drückte mir eine Steuerung in die Hand und stellte die richtige Stromstärke für unsere Autos ein. Ja! Ihr hört richtig! Das ist eine Wissenschaft!

Und Gas!

Wer (wie ich) dachte, das ist ein Kinderspielzeug - weit gefehlt! Und dann ging es los: das Rennen meines Lebens! Zuerst gab ich bedächtig Gas - ich wollte dem Michael ja nichts kaputt machen. Lang hielt ich es aber nicht aus und ich musste meinen Finger durchdrücken bis zum Anschlag (am liebsten noch weiter). Meine Viper legte los! Was man (wenn man ein halbwegs vernünftiger Mensch ist) im Straßenverkehr nicht machen kann, ist im Keller von Michael auslebbar. Ale „Naturtalent“ (haha!) bezeichnete mich Michael Pimiskern. Ich vermute es war reiner Charme, denn mein Übermut ließ meine Viper abbiegen, wo sie es nicht sollte. Bei einem Gläschen Wein sinnierten wir (wir saßen ja „nur“ am Steuer der Slotcars), dass die Entscheidungen eigentlich denen des wahren Lebens gleichen: Wo kann ich Gas geben? Wo sollte ich mich besser zurücknehmen?

Regelmäßiger Boxenstopp

Ich erfahre noch viel an diesem Abend, der so ganz anders war, als ich ihn erwartet hatte. Erst vor zweieinhalb Jahren hat Michael diese Leidenschaft für sich entdeckt. Von seinen beiden Töchtern hat er seinen ersten „Achter“ bekommen und schnell baute er ihn aus. Eben auf diese im Moment 31 Meter lange Rennstrecke, die Träume wahr werden lässt. Beleuchtet von 50 Laternen, geziert von einem sich drehenden Mercedes-Stern, einem Windrad, einer auf ein Tausendstel genau gehenden Zeitnehmung - ja sogar einem Schienenreinigungsfahrzeug - und nicht zu vergessen der Hubschrauberlandeplatz! Und so wird gebastelt: an der Strecke und an den Autos: stärkere Motoren, andere Antriebswellen und - ganz wichtig - regelmäßiger Reifenwechsel.

Neues Spiel, neues Glück

Am liebsten frönt Michael seiner Leidenschaft an regelmäßigen Rennabenden mit seinen Freunden, wo zuerst gekocht wird und dann der Grand Prix gefahren wird: jeder gegen jeden, fairste Bedingungen, aber auch dem einen oder anderen Gentleman Agreement. Und wisst ihr was? Am liebsten würde ich mitmachen! Nein, das hätte ich nicht erwartet. Ob nicht bald in meinem Keller so ein Ding stehen wird? Ich muss mich korrigieren: das Kind ist wohl nicht nur im Manne! Neue Runde, neues Glück! Ich bin dabei!