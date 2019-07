Wie gefällt Euch die "Zauberflöte" im Steinbruch? .

Die Premiere am 10. Juli lockte tausende Gäste in den Steinbruch und vor die Live-Übertragung auf ORF 3. Die Reaktionen vor Ort waren gemischt, die BVZ will deswegen von Euch wissen: Wie hat Euch die Inszenierung gefallen?