Mit hoher Zustimmung wurde Christian Sagartz zum Landesparteiobmann der ÖVP gewählt: 98,77 Prozent der online zugeschalteten Delegierten gaben ihm ihre Stimme. Sagartz, der die Partei nach der Landtagswahl 2020 als geschäftsführender Obmann von Vorgänger Thomas Steiner übernommen hatte, war als einziger Kandidat angetreten. Er kündigte einen "neuen Weg der Volkspartei" an, mit der man bei den nächsten Wahlen die absolute SPÖ-Mehrheit brechen wolle.

In seiner Rede strich Sagartz vor der Obmann-Wahl die Rolle der Landes-ÖVP hervor, „als einzige Partei, die der absoluten SPÖ-Mehrheit die Stirn bietet“. Erwartungsgemäß viel Kritik gab es dann an der Landesregierung: „Wir müssen dieses Land befreien von dieser roten Übermacht, von einer Politik, die Vorschriften macht, die anschaffen will, was die Kinder in der Volksschule und im Kindergarten essen sollen, die sogar anschaffen will, was die Unternehmer ihren Mitarbeitern an Löhnen bezahlen. Wir müssen dieses Land befreien, dazu bin ich bereit und dazu brauche ich eure Unterstützung“, wandte sich Sagartz direkt an die Delegierten.

„Mehr Freiheiten und weniger Bevormundung. Keine Gleichmacherei, sondern echte Chancen für alle. Mehr von unten nach oben gemeinsam entwickeln und nicht von oben nach unten anschaffen und diktieren. Ich will keinen Staat, der alles vorgibt, ich will den Wettbewerb der besten Ideen.“ Damit rief Sagartz zum „Weg der Volkspartei“ auf. Schon morgen werde er seine Tour durchs Land starten kündigte er an.

ÖVP-Zentrale als Sendestudio

Die Zentrale in Eisenstadt hatte das Team rund um Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas für den Parteitag in ein Studio verwandelt: Zehn Tonnen Material wurden angeliefert, vier Kilometer Kabel verlegt, im Keller des ÖVP-Hauses wurde das technische Herzstück mit dutzenden Bildschirmen eingerichtet. Hier wurden die Delegierten koordiniert, die online zugeschaltet waren und auf diesem Weg auch geheim abstimmen konnten.

Als Einstimmung auf die Rede und die Obmann-Wahl plauderte Fazekas mit Studiogästen, unter anderem mit Vorgänger Thomas Steiner. Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Sebastian Kurz wurde ebenfalls mit einem Statement zugeschaltet. "Ihr braucht überhaupt keine Tipps von mir", sagte Kurz auf die Frage, was er der ÖVP-Burgenland am Parteitag mitgeben wolle, "ihr seid sehr gut aufgestellt, in einem nicht einfachen Bundesland."