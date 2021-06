Die ÖVP-Zentrale in Eisenstadt wurde in nur einem Tag in ein Studio verwandelt: Zehn Tonnen Material wurden angeliefert, vier Kilometer Kabel verlegt, im Keller des ÖVP-Hauses wurde das technische Herzstück mit dutzenden Bildschirmen eingerichtet. Hier werden die Delegierten koordiniert, die online zugeschaltet sind und auch über den neuen ÖVP-Chef abstimmen werden.

Christian Sagartz, der die Partei nach der Landtagswahl 2020 von Thomas Steiner als geschäftsführender Landesobmann übernommen hat, ist der einzige Kandidat. Im Vorfeld des digitalen Parteitages hat er angekündigt, "die Partei neu zu positionieren". In seiner Rede will Sagartz auch auf die SPÖ-Alleinregierung im Land eingehen: "Wir sind die einzige Partei, die hier die Stirn bietet."

Als Einstimmung auf die Rede plaudert Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas, der auch die organisatorische Abwicklung innehat, mit Studiogästen. Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Sebastian Kurz wird ebenfalls mit einem Statement zugeschaltet.

Das Ergebnis der Obmannwahl wird für 18.30 Uhr erwartet. Die BVZ berichtet live.