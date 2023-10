Neuer Kastl-Greißler für Breitenbrunn

„Mit dem Verkaufscontainer stellen wir sicher, dass die Bevölkerung das Notwendigste im Ort besorgen kann und ein weiterer sozialer Treffpunkt geschaffen wird“, freut sich die Gemeinde über das neue Angebot, dass voraussichtlich noch in diesem Monat den Betrieb aufnimmt. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt beim Kastl-Greissler-Systems auf Regionalität, betont die Gemeinde zudem. Einen Standort für den Mini-Nahversorger hat man direkt am Hauptplatz gefunden. Der Standort in Breitenbrunn wird künftig von Moritz Schuschnigg, der bereits einige „Kastl“ im Mittelburgenland betreibt, geführt.

Foto: zVg Gemeinde