Bei Eisenstädter Gesprächsabend heiß diskutiert: „Warum Krieg?“

Grundlegend für den Gesprächsabend war das Büchlein „Warum Krieg? Ein Briefwechsel“ zwischen Albert Einstein und Sigmund Freud aus dem Jahre 1932. Albert Einstein, Jude und Pazifist, stellte an den Juden und Psychoanalytiker Sigmund Freud die „wichtigste Frage der Zivilisation: Gibt es einen Weg, die Menschen vom Verhängnis des Krieges zu befreien?“ Freud hatte dazu eher eine pessimistische - und wie sich später leider herausstellte: prophetische - Haltung: Die übergrosse Mehrheit bedürfe einer „Autorität, welche für sie Entscheidungen fällt, denen sie sich meist bedingungslos unterwerfen“ könne. Ihm bleibt aber ein Funken Hoffnung: „Alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg.“

Gerald Koller machte mit Leylya Mustafayeva-Strobl, Birgit Prochazka und Paul Franz Röttig Werbung für seine "Friedensgärten"-Initiative. Foto: BVZ, Markus Kaiser

Frieden ist auch eine Erziehungssache

Beim Diskussionsabend wurde durch die sehr unterschiedlichen Zugänge der Gesprächspartner wurden vielfältige Aspekte in das Gespräch gebracht. Ein gemeinsamer Tenor kristallisierte sich für Prochazka, die Initiatorin des Gesprächsabends, klar heraus: „Alle vier hatten Berührungen mit Krieg, entweder persönlich oder durch ihre Tätigkeiten im Rahmen der Friedenssicherung. Wesentlich für alle ist, dass über Krieg nicht gesprochen werden soll, ohne auch über Frieden zu reden. Für diesen förderlich sind Respekt, Begegnungen, die die Gefühlswelt des Einzelnen berühren, die Notwendigkeit, dass wir Mitleidende werden müssen und nicht gegen Bilder und Worte immun werden und abstumpfen dürfen.“ Friedenserziehung sei ein möglicher und notwendiger Weg, für das Thema Krieg und Frieden sensibel zu bleiben - in Familien, wo Eltern als Vorbilder für ihre Kinder wirken, in Kindergärten, Schulen, in der Nachbarschaft, in öffentlichen Institutionen – überall dort, wo Menschen einander begegnen.

