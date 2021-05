Eine besondere Segnung gab es kürzlich in Donnerskirchen: das Kreuz auf der Dorfkirche in Donnerskirchen. Diese Kreuz wurde in den letzten Wochen abgenommen und saniert.

Das Besondere ist die Geschichte des Kreuzes. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Kirche wieder aufgebaut und 1924 das Kreuz aufgesetzt. Im Fuß des Kreuzes wurde ein Brief aus diesem Jahr gefunden. Darin erklären der damalige Pfarrer, Bürgermeister und Amtsleiter auch, dass der Kirchenturm ein „immerwährendes Friedenszeichen“ nach dem Weltkrieg sein soll. Dieser Brief soll nun neben der Stierkopfurne (aus der Älteren Eisenzeit) im Bankgebäude ausgestellt werden.

Neuer Brief soll in den Fuß kommen

Das Kreuz wurde von Franz Mutsch sowie seinem Bruder Florian und Sohn Johann hergestellt. In den nächsten Tagen wird das Kreuz wieder aufgesetzt, mit einem neuen Brief, den die jetzigen Pfarrgemeinderatsmitglieder und die Gemeinde verfassen.