An der Spitze des Vereins Genuss Burgenland kommt es zu einer personellen Änderung. Geschäftsführerin Elise-Marie Hütterer aus Bad Sauerbrunn wird sich nach rund eineinhalb Jahren aufgrund privater Gründe zurückziehen.

Neuausschreibung bleibt offen

Seit April des Vorjahres stand Hütterer an der Spitze des Vereins „Genuss Burgenland“. Nun legt sie ihre Funktion zurück, bestätigte Landesrätin Verena Dunst, in deren Kompetenzbereich der Verein Genuss Burgenland fällt, bei einer Pressekonferenz. Ob die Geschäftsführung neu ausgeschrieben wird, ließ Dunst noch offen. Man arbeite an einer Neuaufstellung, sagt sie. Vorläufig übernimmt der Obmann des Vereins Engelbert Rauchbauer gemeinsam mit den beiden Mitarbeiterinnen Maria Busch sowie Manuela Nechansky die Agenden von Elise-Marie Hütterer. „Die gleiche Situation hatten wir auch schon vor zwei Jahren, auch da war die Stelle der Geschäftsführung eine Zeit lang unbesetzt“, so Obmann Rauchbauer.

Zum Abgang von Elise-Marie Hütterer – sie geht mit Ende November– heißt es aus dem Büro des Vereins in Donnerskirchen: „Es handelt sich um einen beruflichen Wechsel und es ist ein Abschied im Guten.“

Urlaubsbedingt war Hütterer für ein Statement bis Redaktionsschluss nicht erreichbar.