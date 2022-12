Goldwert: Brennholz stark nachgefragt

Werbung

Pannatura als Forst- und Landwirtschaftsparte der Esterhazy Betriebe darf sich mit 22.600 Hektar „größter privater Wirtschaftswaldbesitzer Österreichs“ nennen. Seit Jahrhunderten ließen die Fürstenfamilie und ihre wirtschaftlichen Erben dabei Holz zum Bauen und Heizen wachsen und schlägern.

Besonders groß ist angesichts der dramatisch gestiegenen Energiepreise die Nachfrage nach Brennholz, vom „Waldhackgut für regionale Heiz- und Kraftwerke“ bis zum klassichen Brennholz für Privatnutzer. Besonders beliebt sind dabei Buche und Eiche, wachsender Beliebtheit erfreut sich auch die Birke. Weniger beliebt bei den Endnutzern: die Preissteigerung in Folge der erhöhten Nachfrage. Allein im Winter 2022 wurden 340 Haushalte mit 3.000 Schüttraummetern Holz von Pannatura ANNATURA beliefert. Im Vorjahr waren es hingegen nur 180 Haushalte. Für heuer ist kein Brennholz mehr verfügbar, Kunden können sich nur für den nächsten Winter voranmelden.

„Preisentwicklung 2023 noch nicht absehbar“

Eine Prognose bezüglich der Preisentwicklung möchte Markus Fritz von Pannatura zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geben: „Einen Ausblick der preislichen Entwicklung wäre aus heutiger Sicht unseriös und ist darüber hinaus von Faktoren abhängig, welche nicht beeinflusst werden können. Dazu zählen etwa Treibstoffkosten, Qualität und Quantität der Ernte.“

Die Österreichische Energieagentur rechnet für Jänner jedenfalls mit einem Plus beim Strompreis von 6,7 Prozent, das entspricht einem Plus von 320 Prozent zum Jänner 2022. Ähnlich unerfreulich sind die Prognosen für Gas und Öl. Mit einem Ende von Holz-Boom und Kosten-Explosion ist also auch 2023 nicht zu rechnen. Des einen Leid, des anderen Freud: Für Pannatura ist die Aussicht auf das kommende Wirtschaftsjahr also äußerst erfreulich.

