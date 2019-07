Am 27. Februar 2019 schlich ein bis dato unbekannter Täter in einem günstigen Moment in den Büroraum einer Selbstbedienungs-Tankstelle in Donnerskirchen ein und stahl aus einem Spind Bargeld in der Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages. Um unauffällig zu wirken begab er sich anschließend zum Kassenpult, bezahlte dort eine niedrige Tankrechnung und verließ schleunigst das Lokal.

Kurze Zeit darauf ist einer Angestellten der Diebstahl aufgefallen. Bei der Sichtung der Videoanlage der Tankstelle durch Beamte der Polizei aus Schützen am Gebirge wurde eindeutig ein Mann der Täterschaft verdächtigt. Eine sofort ausgelöste Fahndung nach dem Mann mit seinem PKW mit ausländischem Kennzeichen verlief negativ.

Nach Auswertung einer kriminalistisch gesicherten DNA-Spur konnte nun ein 22-jähriger rumänischer Staatsangehöriger der unmittelbaren Täterschaft ausgeforscht werden. Der Rumäne wurde zur Fahndung ausgeschrieben.