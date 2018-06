Im Jahr 2019 feiert der Musikverein „1. Burgenländische Trachtenkapelle Donnerskirchen“ das 55. Jubiläum. Daher gab es in den letzten Monaten vermehrt Foto-Shootings der Musiker, denn es entsteht ein Kalender.

„Jedes Register wird in einem Monat abgebildet. Die Reihenfolge wurde ausgelost“, so Obmann Michael Hoffmann. Das Besondere: „Jede Gruppe hat sich selbst überlegt, was in dem Monat speziell ist sowie wie und wo sie die Fotos machen wollen. Die einzige Vorgabe: kein statisches Bild“, so Hoffmann.

„Sponsoren können sich gerne noch melden“

Die Folge daraus: „Es hat den Musikern immer Spaß gemacht. Fotografiert hat eine Musikerin aus unseren Reihen, Monika Rohrer. Sie ist nicht nur technisch versiert, sondern auch sehr kreativ“, erzählt Hoffmann. So entstanden nicht alltägliche Aufnahmen der Musiker, etwa in Heilige-Drei-Könige-Kostümen oder „auf dem Maibaum“.

Begonnen haben die Shootings bereits im September, denn der Kalender soll im Herbst fertig sein. „Beim Cäcilienkonzert soll der Kalender präsentiert werden. Sponsoren können sich gerne noch melden“, schmunzelt Hoffmann.

Das Jubiläum soll auch gefeiert werden. „Noch tüfteln wir daran, wie wir den Halbrunden feiern“, lacht Hoffmann.

All dies läuft neben den Vorbereitungen für die bundesweite Wertung für Konzertmusik in Ried im Oktober, für die die Kapelle nominiert wurde.