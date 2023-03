Eisenstadt: Tabak, Rauch & Lausbuben

Zum Trocknen hingen die Tabakpflanzen auf dem Dachboden. Je nach Bedarf holten sich die Männer eine bestimmte Menge und schnitten die trockenen Tabakblätter mit einem eigenen Tabakschneidemesser in schmale Streifen. Viele Raucher versetzten den Tabak mit Nussblättern, Blumen und Kräutern um eine eigene spezielle Mischung zu erhalten. Die langstieligen Pfeifen „Motschka“ rauchten nur verheiratete Männer.

Foto: BVZ

Die Pfeifen boten die Marktfahrer in Eisenstadt und Loretto an. Beim Rauchen einer „Motschka“ gab das Kondenswasser ein säuselndes Geräusch von sich: „Er sutzelt und klutzelt als wira kloans Kind, a waans in da Pfeiffa nit brinnt“. Michael Pachinger, (Pochinger-Michl-Väida), war der letzte Pfeifenraucher, der für seine eigenen Mischungen bekannt war. Noch heute, Jahrzehnte nach seinem Tod, ist seine typische Tabakmischung im Haus zu riechen. Herbert Zechmeister erinnert sich an einen nicht ganz ungefährlichen Lausbubenstreich.

„Der Pochinger-Michl-Väida war unser Nachbar und sollte auf uns Buben aufpassen, wenn die Eltern bei der Weingartenarbeit waren. Immer wieder spielten wir ihm einen Streich, wir waren dabei sehr kreativ. Er erzählte dies sofort dem Schuldirektor und unseren Eltern. Ausgestattet mit der Linse einer Taschenlampe (Streuungslinse), Zündhölzern und etwas Schwarzpulver, vom Bundesheerübungsgelände beim Schauerkreuz, machten wir uns an die Arbeit."

„Hinter dem Plumpsklo unseres Nachbarn, welches direkt an unser Grundstück grenzte, häuften wir Schwarzpulver an, steckten die Zündhölzer in die Erde und richteten die Linse der Taschenlampe auf das Schwarzpulver. Bei Sonnenuntergang dürfte der Brennpunkt der Linse sein Ziel erreicht haben. Plötzlich hat es fürchterlich gestunken, es rauchte und unser Nachbar versuchte mit seinem „Fiata“ (blauer Schurz) die Flammen zu löschen. Wir bogen uns vor Lachen, aber am nächsten Tag in der Schule mussten wir vor unserem Klassenlehrer, der auch Direktor und Feuerwehrkommandant war, antreten.“

