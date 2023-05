Die Idee dahinter war, die Kaufkraft der Bevölkerung durch besondere Aktionen und Angebote in der Gemeinde zu halten, vermehrt wieder im Dorf einzukaufen bzw. Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Lokale Geschäfte, Gewerbetreibende und Gastwirte werden immer mehr durch international große Konzerne in eine kräfteraubende Wettbewerbssituation gedrängt. Darum versucht der Verein „Georgi Drache“ in einem gemeinsamen Dorfmarketing Werbung für die Betriebe zu machen. Die Gründungsmitglieder der Aktion „Georgi Drache“ im Jahr 2004, waren Josef Jagenbrein jun., Johann Hahnekamp (Gampl),Hans Hahnekamp (Zwillingsstüberl), Fritz Kiesling jun. und Reinhard Wimmer, Gasthof. Martina Lichtscheidl (Weingut und Heuriger Lichtscheidl) ist seit 2018 Vereinsobfrau. 13 Betriebe (Nahversorger, Dienstleister und Gastronomen) machen derzeit mit und es kommen immer neue dazu, nachzulesen unter www.georgidrache.at/betriebe . „Beim Schenken an St. Georgen denken!“ ist der Slogan, mit dem man für die Georgi Drachen Gutscheine wirbt. Als besonderes Zuckerl bekommen die Kunden für jeden Einkauf oder Konsumation pro 10 Euro einen Stempel in ihren Einkaufspass. Mit den ausgefüllten Einkaufspässen kann man an der jährlichen Verlosung teilnehmen. Im Rahmen des Georgi Drachen - Genusstreffs werden Wein- und Genusskörbe, sowie Gutscheine und Sachpreise der Georgi Drachen Betriebe verlost. Zum Genusstreff laden die Drachen an einem Samstagnachmittag im Frühling ein. Gemeinsam mit den „Klang Drachen“ der Bauernkapelle wird für gute Stimmung gesorgt. Eine weitere Aktivität des Vereins ist das Picknick am Hochberg, das erstmalig voriges Jahr organisiert wurde. Gefüllte Körbe mit Schmankerln, Säften und Weinen warteten auf die zahlreichen Besucher.



„St. Georgen-hier lebe ich-hier kaufe ich“.



Foto: Dorfblick

