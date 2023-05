Historisches St. Georgen: Viehauftrieb am Hetscherlberg

Rund um St. Georgen, auf der Viehtrift (Hetscherlberg), am Viereckerten, beim Schauerkreuz, bei den unteren Hurt und Fronwiesen sind heute naturliebende Menschen sportlich unterwegs. Es ist schon fast vergessen, dass diese Grünflächen bis in die 1950-er Jahre wichtige Weideflächen waren. Die ersten namentlich genannten Viehhüter findn sich in den Waisenbüchern und Matrikeln: z. B. Adam Adtvendt (1670) und Wolf Riebler (1683).

Für die Bauern stellte das Vieh einen großen Wert und eine wichtige Einnahmequelle dar. Die Arbeit des Halters war sehr bedeutend, eine äußerst verantwortungsvolle Tätigkeit. Die Entlohnung erfolgte teils mit Geld, Naturalien und freier Wohnung, welche die Gemeinde zur Verfügung stellte. Die erste Erwähnung eines Halterhauses stammt aus dem Jahr 1569. Es lag in der „Halterzeile“ am Ortsrand, Am Graben 40 und steht heute noch. Das „Wachterhaus“ (Halterhaus) hinter der Kirche wurde 2005 abgerissen.

Foto: Dorfblick

Vor dem 1. Weltkrieg gab es zwei Halterfamilien, Weißenbeck und Artner. Oskar Weißenbeck jun. war der letzte Halter im Dorf. Er trieb rund 150 Rinder und 100 Ziegen auf die Weide. 1955 beendete er diese Arbeit. Heute, 68 Jahre danach gibt es im Dorf keinen Rinderbauern mehr. Der Austrieb des Viehes erfolgte täglich von Georgi am 24. April bis Michaeli am 29. September, bei jedem Wetter, auch an Sonn- und Feiertagen. Mit Beginn der Auftriebszeit mussten die Routen des Viehtriebes mit Stangen, Gebüsch, Draht und Zaun abgeschirmt werden, damit die Tiere nicht in die Weingärten eindringen konnten.

Vor dem ersten Austrieb wuschen und putzten die Bauern ihre Tiere besonders sorgfältig. Um 6:30 zog der Halter von der Langen Zeile (Hauptstraße), zur Brunnenzeile (Brunnengasse) und der Halterzeile (Am Graben) Richtung Kirchenplatz und schnalzte immer wieder mit seiner Peitsche. An den ersten Tagen nach der Winterruhe begleiteten auch Bauern den Halter zum Weideland. Sobald sich das Vieh wieder an den Auftrieb gewöhnt hatte wurde es morgens nach dem Halterschnalzen lediglich zum Tor hinausgelassen.

