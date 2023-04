Recht und Ordnung zu Zeiten der Fürsten

Werbung

Die dörfliche Gesellschaft funktionierte früher nach den Gesetzen der Banntaiding Bücher der einzelnen Gemeinden (Bann-Gesetz, Taiding-Tagesdinge, Alltagsfragen). Die Dorfbevölkerung war abhängig von den „hochen Herren“. St. Georgen war Teil der Herrschaft Eisenstadt/Forchtenstein, die ab dem Jahr 1622 dem Fürsten Esterhazy unterstand, der auch die oberste unumschränkte Herrschaft ausübte.

Einmal pro Jahr wurde an den Banntaidings (öffentlicher Ortsgerichtstag) der Dorfrichter aus 3 Männern der Lehensbauern gewählt. Die beiden „Herrenbürger“, die bei der Wahl durchfielen und 2 weitere von der Gemeinde gewählte Kandidaten bildeten die „Vierer“. Gemeinsam mit dem Dorfrichter und dem Ortspfarrer lenkten sie als Repräsentanten der staatlichen und kirchlichen Hoheitsgewalt die Geschicke des Dorfes im Sinne des Fürsten. Sie beaufsichtigten und verwalteten die dörfliche Gemeinschaft, entschieden in verschiedenen Angelegenheiten, schlichteten Streitfälle in unterschiedlichsten Bereichen, trieben Steuern ein, versorgten das Militär u.v.m. und sprachen auch Urteile aus.

„Nach dem Feierabend ausrufen, darf weder zu Hause noch auf den Grundstücken gearbeitet werden, nicht weniger soll sich niemand auf den Grundstücken mit Mäh-und Schneidung der Gräser oder anderer Arbeit zu Feld oder Haus unterstehen, bei Strafe 15 Kreuzer, außer es wäre die höchste Not wegen des üblen Wetters….“ Banntaiding (Loretto) 1688: „Wenn ein Ehe Mann mit eines andern Eheweib, und ein Eheweib mit einen andern Ehemann, oder auch ein lädige Manns Person, mit einen Eheweib einen Ehebruch begehet, sollen beyde Thaill in die Verwahrung eingezogen und zur Herrschaft gebracht, welches dess vorsuchten toppelten Ehebruchss beschuldiget würdt, wofern nit mildrente Umbständt vorgebracht werden können, der Kaisl. neuen Landtgerichts Ordnung gemess, zum erstenmall mit Ruthen aussgestrichen, zum anderten Mall...“

Die Dorfbewohner, des Schreibens oft unkundig, verfassten mit Hilfe der Lehrer ihre Anliegen: „Durchlauchigster Reichsfürst hochgebiethender Herr! Das Kleid küssend bitte…..“ In der Zwischenzeit hat sich unser Rechtssystem maßgeblich verändert. Wir sind mündige Bürger und nicht mehr ganz so abhängig von den „hochen Herren.

