Als es in St. Georgen noch ein Ziegelwerk gab

Um den Funkenflug bei einem Brand Einhalt zu gebieten und das Wohngebäude zu schützen, stand im Hof sehr oft ein Nußbaum, dessen ledriges Laub nicht so leicht brennbar ist. Nach den großen Bränden in der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer Änderung der Bautechnik. Zwischen den Häusern gab es kleine Abstände (Rei`ha), die das Übergreifen des Brandes auf das Nachbarhaus verhindern sollten. In St. Georgen wurde ein Ziegelwerk angelegt. Die Ziegel ersetzten das Stroh als Material zur Dachdeckung. Bis ca. 1900 betrieben die Familien Lichtscheidl (heute Stefan Hahnekamp) und (heute Maria Hahnenkamp, Maier Paula) Lange Zeile (Hauptstraße) hinter ihren Häusern im Bereich der Gartenäcker, die damals Ackerfläche waren, eine Ziegelei. Sie stellten Mauer- und Dachziegeln sowie Tonglocken her, die mit „SL“ und „JM“ gekennzeichnet waren. Die Arbeiter kamen aus Italien. Das Werk wurde, soweit bekannt geschlossen, weil Unregelmäßigkeiten in der Buchführung auftraten. Die Grube, die zum Teil mit Wasser gefüllt war, besaß so eine Ausdehnung, dass zur Füllung 150 „Fadl“ (Fuhren) Erde benötigt wurden. Das meiste Erdmaterial fiel bei den Asphaltierungsarbeiten der Dreifaltigkeitsstraße in der 50iger Jahren an. Es wird auch erzählt, dass kurz nach dem 2. Weltkrieg, in der Besatzungszeit durch die Russen, Material, angeblich Munition, eingeschüttet wurde. Eine im St. Georgener Ziegelwerk gefertigte Tonglocke war bis 1960 im Haus der Familie Hahnenkamp/Maier. DI Josef Schmidtbauer aus Zemendorf hat diese besondere Glocke käuflich erworben. Im Zuge der Recherchen zur im Jahr 2000 erschienen Ortschronik, war diese Tonglocke ein Thema. Nach Kontaktaufnahme mit Herrn Schmidtbauer kam die Glocke wieder nach St. Georgen zurück. Anlässlich eines Geburtstages von Maria Hahnenkamp übergab er dieses Erinnerungsstück wieder an die Familie des einstigen Ziegelwerkes.

Eine Tonglocke. Foto: zVg Dorfblick