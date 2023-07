Dorfblick St.Georgen Als es noch Schnecken und Seidenraupen in St. Georgen gab

"Die Straße von St. Georgen nach Schützen war gesäumt von Maulbeerbäumen und zur Erntezeit dunkel gefärbt von den herabfallenden Früchten." Foto: Bild: Jahrein-JahrausRauchbauer

W einbergschnecken sind eine Delikatesse und werden von Gourmets geschätzt. In den 1950-er Jahren sammelten die Volksschulkinder in Blechkübeln entlang der Gräben und Raine Weinbergschnecken. Auch an Waldrändern waren viele Schnecken zu finden. Eine Übernahmestelle gab es bei der Händlerin Maria Zoffmann, Präsident Reil Straße. Sie verkaufte die Schnecken an Großhändler weiter. Die Arbeit lohnte sich für die Kinder, die konnten sich an Sonntagen beim Eismann Mikschi, der mit dem Dreirad und Holzschaffel ins Dorf kam, selbstgemachtes Eis kaufen.

Ludwig Lichtscheidl züchtete Ende der 1960-er Jahre im Auftrag des Großhändlers Waldkönig aus Maria Enzersdorf Weinbergschnecken am Aumüllnerweg auf einem Feldrain von Michael Leberl. Das Areal wurde eingezäunt, die Jungschnecken stellte der Großhändler zur Verfügung. Lichtscheidl fütterte die Schnecken mit Grünschnitt. Weil unser Gebiet zu trocken ist, zieht sich die Schnecke aber zu oft in ihr Haus zurück und hört mit dem Wachstum auf. Die Schnecken wurden mit Wasser gegossen. Dies hatte zur Folge, dass die Tiere erkrankten (Verkühlung) und nach ca. drei Jahren stellte Lichtscheidl die Schneckenzucht ein. Nicht nur die Schneckenzucht, auch die Seidenraupenzucht bot eine zusätzliche Einnahmequelle. Die größte Maulbeerbaum Allee befand sich beim „Goratsch-Spitz“, heute zwischen Karacsony Haus und Feuerwehrhaus (Brunnengasse). Karl Baedecker (Reisehandbuch 1943, Seite 250) erwähnt u.a. einen Lehrbetrieb für Seidenraupenzucht in Eisenstadt. Foto: Dorfblick Die letzten Züchter im Dorf waren (ca. 1954) Walter Hahnenkamp, Hauptstraße und Eduard Naglreiter, Dreifaltigkeitsstraße. Naglreiter betrieb die Zucht im eigenen Garten, die Eier besorgte der Hauptschullehrer Raffeiner aus Eisenstadt. Das Ausbrüten der Eier erfolgte in einem Brutschrank, die Raupen wurden im Käfig gehalten und mit Maulbeerblättern gefüttert. Nach ca. 28 Tagen sponnen sich die Raupen ein und man legte sie in heißes Wasser. Dadurch tötete man die Puppen ab und den Seidenkokon sandten die Züchter an die Firma Heindl nach Wien. Es passierte immer wieder, dass nicht exakt gearbeitet wurde und aus den Raupen schlüpften Schmetterlinge. „Die Straße von St. Georgen nach Schützen war gesäumt von Maulbeerbäumen und zur Erntezeit dunkel gefärbt von den herabfallenden Früchten. Auf dem Weg zum „Zipfacker“ (Weingarten) pflückten wir gerne die süßen Beeren, wobei von den drei Sorten, weiß, rosa und dunkelrot, besonders die dunklen oft Spuren auf Fingern, Zunge und Kleidung hinterließen.“ Die Früchte des Maulbeerbaumes werden heute in mühevoller Arbeit zu Marmelade verarbeitet.