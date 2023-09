Dorfblick: Als es in St. Georgen noch große Viehwirtschaften gab...

Dort wo das Vieh vorbeigetrieben wurde, waren die Weingärten beiderseits mit Schutzzäunen aus Holzlatten eingezäunt. Im Dorf gab es auch eine Gänseweide, die aber um das Jahr 1802 aufgegeben wurde. Eine große Weidefläche für das Vieh befand sich am Schauerkreuz. Diese konnte über den breiten Wiesenstreifen entlang des heutigen Güterweges „Flachgraben“ erreicht werden. Bis ca. 1870 nutzten die St. Georgener auch die Fronwiese, südlich des Ortes gelegen, als Viehweide.

Die Tiere wurden bis zu den heutigen Hurt Weingärten getrieben, damals noch Weideland. Der Hetscherlberg stellte eine der Hauptweideflächen dar, der früher von den Dorfbewohnern als der „Viereckerte“ bezeichnet wurde. Braunes Fleckvieh war die meist verwendete Rinderrasse im Dorf. Nur die Familie Karl Tinhof besaß Schwarzvieh (Montafoner). Im Dorf nennt man die Kühe „Kui“, ein Kalb „Kuisal, Kaiwal oder Muh-Kuili“. Kälber wurden nur anlässlich einer Hochzeit für den Eigenverbrauch geschlachtet. Kühe, Stiere und Ochsen verkaufte man Händlern. Die nicht als Weide benutzten Wiesen brauchten die Bauern als Mähwiesen zur Heugewinnung und damit Futterversorgung für die Rinder, Pferde und Ziegen.

In einer Schenkungsurkunde vom 9.11.1420 von Stephan Kanizsai wird eine „Scheibenwiese“ als älteste Wiesenfläche genannt. Eine Kuh frisst dreimal eine Futtergabel voll Heu, eine Schwinge gestoßener Burgunder vermischt mit „Aumm“(Getreidespreu). Die Fütterung des Rindviehs und der Pferde war am Bauernhof meist Männerarbeit. Im Jahr 2005 hielt nur mehr Michael Lichtscheidl, Am Platzl, Rinder im Stall. Am Beginn des 20. Jhdts. verloren Ackerbau und Viehzucht ihre Bedeutung zugunsten des Weinbaues.