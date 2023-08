Die Amerika- Auswanderer

Diese wirtschaftliche Not führte dazu, dass sowohl Bauern als auch Landarbeiter, mit der Hoffnung auf ein besseres Leben, auswanderten. Die Bauernfamilie Kladler (Lange Zeile, heute Haus Zechmeister) wanderte nach Innerungarn aus. Ein Sohn kehrte 1918 wieder ins Dorf heim. Der zweite Sohn wanderte nach Amerika aus und wurde zum Leiter der städtischen Gärten von Los Angeles. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zogen vor allem junge Mädchen weg. Die meisten gingen nach Wien um hier Arbeit mit gutem Verdienst in den Häusern von Adeligen zu finden. Frau Maria Wormes, sie stammt aus dem Török-Wagner Haus (Am Platzl), schaffte den größten sozialen Aufstieg. Als Chef Mehlspeisköchin am Kaiserhof in Wien war sie mit einem Leibkutscher von Kaiser Franz Josef verheiratet. Ein von ihr verfasstes Kochbuch, mit vielen persönlichen Eintragungen, ist noch erhalten. 1927 ging Alois Höld, Lange Zeile (heute Hauptstraße 9) nach Brasilien, kehrte wieder zurück und wanderte 1930 mit seiner Frau Elisabeth (geb. Göschl aus Neusiedl) nochmals aus. „Er hat eine Farm die ist größer als der St. Georgener Hotter“, erzählte man im Dorf. Mit ihnen fuhren auch Paul Lichtscheidl (Neuhäusl) und Karl Ritter (Rohrgassl) nach Brasilien. Josef Tinhof (Beim Lindenbaum, Hauptstraße10) zog es 1910 nach Amerika. Wegen Erbangelegenheiten kam sein Enkelsohn Bruce Tinhof mit seiner Familie 70 Jahre später ins Dorf. Leo Tinhof erzählt: „Bei einem gemeinsamen Essen kam es zu einer speziellen Unterhaltung zwischen meiner besorgten Mutter und Bruce, der kein Deutsch sprach. Hast du keine Angst wegen dem vielen Geld (Erlös vom Verkauf des geerbten Grundstückes) erschossen zu werden? Mit den Worten bäng, bäng versuchte sie sich zu verständigen. No problem, from bank to bank…..antwortete Bruce.“

Foto: Dorfblick