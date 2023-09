Dorfgeschichte: „Starljauka“ in St. Georgen

Bis 1957 waren daher ab dem 15. August die „Weingartenhüter“ unterwegs. Die Männer trugen gut sichtbar ihre Dienst Plakette, ein Hüter Pfeifferl und eine „Hetsche“ (Stock mit Eisenhaken und Zierriemen). Ihre Aufgabe war es zunächst Fremde oder Verdächtige anzuhalten, zum Verlassen der Riede aufzufordern oder bei erwiesenem Traubendiebstahl auf das Gemeindeamt zu bringen. Während der Lesezeit benutzten die Hüter ihre Schreckpistole, um auch die Stare zu vertreiben. Zu Beginn der 1960-er Jahre beschloss die Gemeinde, dass jeder Haushalt entsprechend der Größe seines Weingartenbesitzes zumindest einmal während der Reifezeit der Trauben an der Abwehr der Stare teilnehmen musste (Starljauka). Pro Tag patrouillierten ca. 9 Personen von 6 bis 19 Uhr in den Weingärten. Die Pistolen mit Schreckschussmunition und Rohraufsatz, in dem die sog. Pyroknall Patrone (Kartonkartusche mit Schießpulver) eingesetzt wurde, stellte die Gemeinde zur Verfügung. Man brauchte dafür keinen Waffenschein. Die Patrone wurde in die Luft geschossen, explodierte in ca. 20 m Höhe und der Lärm scheuchte die gefräßigen Vögel auf. Zum Teil übernahmen auch Frauen diese Tätigkeit, da immer weniger Männer hauptberuflich in der Landwirtschaft arbeiteten. Der Dienst wurde von der Gemeinde gesetzlich verordnet. Frau Elisabeth Mayer, Brunnengasse war die letzte Einteilerin und Kontrollorin dieser Arbeiten. Nahmen die eingeteilten Personen ihren Dienst nicht wahr, mussten sie einen Kostenersatz zahlen (150,00 Schilling im Jahr 1971). Ab den 1980-er Jahren kamen auch Flugzeuge zur Starenabwehr zum Einsatz. Hans Tinhof, Brunnengasse, damals der jüngste Motorpilot Österreichs, war als Star-Fighter in St. Georgen, Oslip, Oggau und Apetlon unterwegs. Diese Einsätze waren gefährlich und sehr kostenintensiv, deshalb stellte man sie nach einigen Jahren ein. Die Stare sind nach wie vor in riesigen Schwärmen auf der Suche nach den süßen Trauben. Heute versehen die Jagdpächter bis zur Hauptlesezeit den Starljauka Dienst. Auch der Einsatz von Abwehrnetzen in den Weingärten soll größere Schäden durch den Vogelfraß vermeiden.

Foto: Dorfblick